İngiltere, Rus Büyükelçiye Protesto Notası Verdi

Polonya'nın geçtiğimiz hafta Rus insansız hava araçlarını (İHA) düşürmesinin etkileri sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Vladimirovich Kelin bakanlığa çağrıldı. Açıklamada, Kelin'e protesto notası verildiği bildirildi.

"Herhangi bir yeni ihlal yine güç kullanılarak karşılanacaktır"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO hava sahasına yapılan bu ihlaller "Tam anlamıyla kabul edilemezdir. Bu pervasız eylemleri kınama konusunda NATO müttefikleriyle birlik içindeyiz. Rusya anlamalıdır ki devam eden saldırganlığı yalnızca NATO müttefikleri arasındaki birliği ve Ukrayna'nın yanında durma kararlılığımızı güçlendirmektedir. Herhangi bir yeni ihlal yine güç kullanılarak karşılanacaktır" denildi.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise "İngiliz tarafına, yakın zamanda Ukrayna'nın askeri-sanayi altyapısına yönelik hava saldırıları sırasında Polonya topraklarındaki herhangi bir tesisi hedef alma yönünde bir plan olmadığı hatırlatıldı. Rusya'nın, Polonya ya da NATO ile gerilimi tırmandırmak gibi bir ilgisi olmadığını tekrar ediyoruz" ifade edildi.

Polonya, 10 Eylül Çarşamba günü NATO müttefiklerinin askeri uçaklarının desteğiyle hava sahasında Rusya'ya ait insansız hava araçlarını düşürmüştü. Rusya, söz konusu İHA'ların Ukrayna'yı hedef aldığını, Polonya'yı hedef almadığını duyurmuştu.