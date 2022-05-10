İngiltere Parlamentosu'nun açılış konuşmasını Kraliçe yerine oğlu Prens Charles yaptı

İngiliz Parlamentosu'nun yeni yasama yılının açılış konuşmasını Kraliçe 2. Elizabeth yerine oğlu Prens Charles yaptı. Prens Charles, yaptığı konuşmada hükümetin önceliklerini açıkladı.

İngiltere Parlamentosu bugün yeni yasama yılı açılış törenini gerçekleştirdi. Kraliçe 2. Elizabeth'in 59 yıl sonra ilk kez sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı törende parlamentonun açılışını Kraliçe'nin yerine Prens Charles ve Cambridge Dükü Prens William yaptı. Prens Charles, törende Kraliçe'nin adına açılış konuşmasını okudu.

Hükümetin önceliğinin ekonomiyi büyütmek ve güçlendirmek olduğunu belirten Charles, "Hükümetim, hayat pahalılığının hafifletilmesi için çalışılacak, ülkenin her yerinde fırsatları arttıracak ve daha fazla insanı çalışmaya teşvik edecek" dedi.

Hükümetin Manş Denizi ve Kuzey Denizi'nde insan kaçakçılığına karşı sert tedbirler alacağını belirten Charles, "Bakanlarım, tehlikeli ve yasa dışı Kanal geçişlerini engellemek için harekete geçecek ve bunlardan kazanç sağlayan suç çeteleriyle mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

Polise sokakları güvenli hale getirmek için yeni yetkiler verileceğini ifade eden Charles, yasadışı finansmanla mücadele, ekonomik suçları azaltma ve işletmelerin büyümesine yardımcı olma yetkilerinin arttırılması için bir yasa tasarısı sunulacağını söyledi. Charles, "Hükümet, ekonomik büyümeyi desteklemek için Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sonucu ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye devam edecek. İşletmelere ilişkin yasalar yürürlükten kaldırılacak ve yeniden düzenlenecek" dedi.

İngiliz hükümetinin dünya çapında güvenliğin sağlanmasına öncülük edeceğini kaydeden Charles, "Hükümetim silahlı kuvvetlerimize yatırım yapmaya devam edecek. Bakanlarım, NATO'yu desteklemek ve en acil küresel güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek için uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışacak" ifadelerini kullandı. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / Politika