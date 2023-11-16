İngiltere Parlamentosu Gazze'de acil ateşkes çağrısını reddetti

İngiltere Parlamentosu, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) sunduğu 'Gazze'de acil ateşkes çağrısı' yapan değişiklik önergesini görüştü. Milletvekilleri, önergeyi 125'e karşı 294 oyla reddetti. İşçi Partisi'nden 56 milletvekili, parti yönetiminin aksine ateşkes çağrısı lehine oy verdi. Bu durum, ana muhalefet lideri Keir Starmer'ın İsrail-Filistin konusundaki tutumuna yönelik dikkate değer bir parti içi muhalefet olarak değerlendirildi.

İngiltere Parlamentosu, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) sunduğu " Gazze'de acil ateşkes çağrısı" yapan değişiklik önergesini görüştü.

Milletvekilleri, önergeyi 125'e karşı 294 oyla reddetti.

İşçi Partisi'nden 56 milletvekili, parti yönetiminin aksine ateşkes çağrısı lehine oy verdi.

Bu durum, ana muhalefet lideri Keir Starmer'ın İsrail-Filistin konusundaki tutumuna yönelik dikkate değer bir parti içi muhalefet olarak değerlendirildi.

Ateşkes çağrısı yapan tasarıyı destekleyen İşçi Partili sekiz gölge bakan da görevlerinden istifa etti. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ateşkes çağrısına onay veren gölge bakanların görevden alınacağının sinyalini vermişti.

Jess Phillips, Afzal Khan ve Yasmin Qureshi, bu gölge bakanlardan bazıları.

Jess Phillips gölge bakan görevinden istifasını açıklarken, "Seçmenlerim, aklım ve kalbimle oy verdim" dedi.

Phillips, İsrail'in mevcut askeri operasyonunun "barış umudu ve bölgede yaşayanların güvenliğini riske atmak dışında bir sonuç vermediği" görüşünü savundu.

Oylanan tasarı, "Filistin halkının toplu cezalandırmaya tabi tutulmasının sona ermesi" ve "tüm tarafların acil ateşkes anlaşması yapması" çağrısını içeriyordu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 29 gölge bakanı bulunuyor. Ateşkes çağrısı yapan tasarıda, parti yönetimi gölge bakanlardan sekiz fire vermiş oldu.

Oylama sırasında İngiltere Parlamentosu dışında da Filistin ile dayanışma eylemleri düzenlendi ve ateşkes çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra, savaş başladığından bu yana geçen bir ayda, son yılların en büyük eylemlerine sahne oldu. Geçtiğimiz hafta 300 bin kişi, ateşkes çağrısı yapan yürüyüşe katıldı.

Filistin destekçisi eylemler, hafta başında görevden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'in de tartışmaların odağına yerleşmesine neden olmuştu. Braverman, gösterilere izin veren Londra polisini eleştirmişti.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin pozisyonu bir yana, muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın ateşkes çağrısı yapmaması ülkedeki hararetli tartışma başlıklarından birisi.

Starmer, ateşkesin Hamas'a yeniden güç kazanmak için fırsat sağlayacağını ileri sürüyor ve İsrail'in 7 Ekim saldırıları sonrası "kendisini savunma hakkı olduğunu" belirtiyor.

Oylamadan sonra yaptığı açıklamada Starmer, "Hiçbir hükümet böyle bir saldırının tekrarlanması ihtimaline izin veremez. Bazı arkadaşlarımızın bu akşamki pozisyonumuzu desteklememesi üzücü olsa da nerede durduğumun ve bundan sonra da duracağımın net olmasını istiyorum" dedi.

İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) parlamento lideri Stephen Flynn, "Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi milletvekillerinin çoğunluğunun ateşkes çağrısını engellemesi utanç verici" dedi.