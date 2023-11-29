İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı: İki devletli çözüm barış ve adalet sağlar

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, iki devletli çözümün Filistinliler ve İsrailliler için barış, güvenlik ve adaleti sağlayacağını söyledi. Ahmed, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, iki devletli çözümün Filistinliler ve İsrailliler için barış, güvenlik ve adaleti sağlayacağını söyledi.

Lord Ahmed, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey İsrail- Filistin oturumunda konuştu.

İsrail'in tarihinin en kötü saldırısına maruz kalırken Filistinlilerin ise devam eden İsrail saldırıları karşısında daha da büyüyen bir insani krizle karşı karşıya olduğunu ifade eden Ahmed, Gazze'de çatışmalara verilen geçici "insani ara"nın esirlerin serbest kalması ve yardımların ulaşması için önemli olduğunu kaydetti.

Ahmed, daha fazla insani yardım için daha fazla fırsat oluşturulması gerektiğini de belirterek, "Esirler serbest bırakılmalı, yardımlar (Gazze'ye) girebilmeli ve siviller korunmalı." dedi.

Katar ve Mısır'ın bu süreçte önemli roller üstlendiğinin de altını çizen Ahmed, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın bölgeye yaptığı ziyaretlere işaret ederek, bu ziyaretlerde iki devletli çözüm, insani krize yönelik yardımlar ve İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını sonlandırması konusunun masaya yatırıldığını ifade etti.

Batı Şeria'da 200'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan Ahmed, bu durumun bölgede barış ve istikrara zarar verdiğini kaydederek, "Adalet olmalı ve İsrail sorumlulardan hesap sormalı. Yasa dışı yerleşimler konusunda da İngiltere'nin tutumu açıktır. Bunlar uluslararası hukuka ve barış davasına aykırıdır." değerlendirmesi yaptı.

Ahmed, İran'ın da bölgede bir tehdit olduğunu belirtirken, ülkesinin bölgedeki tansiyonu düşürme, insani yardımları artırma ve esirlerin salıverilmesi için ortaklarıyla çalıştığını vurguladı.

İngiltere'nin İsrail'in kendisini savunma hakkına verdiği desteğini yineleyen Ahmed, "Bunu yaparken sivillerin yaşamının korunmasının esas olduğu uluslararası hukuka uygun davranmalı. Trajik şekilde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti. Uzun süredir devam eden bu çatışmaya çözüm bulmak için birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ahmed, İngiltere'nin iki devletli çözüme inandığına dikkati çekerek, "Bu bir hayal ancak güvenliği, adaleti, İsrailliler ve Filistinliler için barışı sağlayacak bir hayal. Bu hayal uzun vadede hedefimiz olmalı. Barış zor ancak başarılabilir. Hepimiz bu hedef için çalışmalıyız." değerlendirmesini yaptı.