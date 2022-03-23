İngiltere Başbakanı Johnson, G7 ve NATO toplantılarıyla Putin üzerindeki baskıyı arttırmayı amaçlıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın G7 ve NATO toplantılarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı arttırmayı amaçladığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yazılı açıklama yayınlandı. Açıklamada, Zelenskiy'nin, Johnson'a Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği, Johnson'ın ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın saldırısını püskürtmedeki başarısına ve cesaretine hayranlığını yinelediği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan, Mariupol kuşatması da dahil olmak üzere sivil bölgelerin bombalanmasının mantıksız olduğunu ve uluslararası toplumdan bir yanıt talep ettiğini söyledi" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "Başbakan, yarın ki G7 ve NATO toplantılarında Vladimir Putin rejimi üzerindeki baskıyı arttırma ve Ukrayna'ya savunma amaçlı silah yardımını önemli ölçüde artırmak için ortaklarla birlikte çalışma niyetini açıkladı. Liderler, Ukrayna'nın taleplerini ele almaya ve Başkan Zelenskiy'nin devam eden barış görüşmelerinde mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamaya çalışacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, Johnson ve Zelenskiy'nin, önümüzdeki günlerde yakın temas halinde kalmaya devam etme konusunda anlaştıkları belirtildi.

NATO Zirvesi öncesi Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence

Görüşme sonrası açıklama yapan Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi öncesi Johnson ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya destek için güvence aldığını belirtmiş, Johnson ile Ukrayna'ya yönelik düşmanlıkların seyrini ve savunma yardımını ele aldıklarını ifade etmiş, "Birlikte kazanacağız" demişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere şimdi ve gelecekte Ukrayna'nın yanındadır. Arkadaşım Zelenskiy'nin dediği gibi, birlikte kazanacağız" dedi. - MANCHESTER

İhlas Haber Ajansı / Politika