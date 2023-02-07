İngiltere Kralı III. Charles'tan Türkiye'ye taziye mesajı

İngiltere Kralı III. Charles yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler için Türkiye'ye taziyelerini sundu.

İngiltere Kralı III. Charles yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler için Türkiye'ye taziyelerini sundu.

İngiltere Kralı III. Charles, Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziyelerini sundu. Kral Charles, "Eşim ve ben Türkiye'deki yıkıcı deprem haberleriyle şok olduk ve çok üzüldük. Bu korkunç trajedilerin sonucunda yaşanan acıların ve kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum. Özellikle sevdiklerini kaybeden ailelere en derin ve en içten şekilde acılarını paylaştığımızı iletmek istedim" dedi.

Kral Charles, dualarının depremlerden etkilenen herkes ile acil durum hizmetleri ve arama-kurtarma çalışmalarına yardım edenlerle birlikte olduğunu ifade etti. - LONDRA