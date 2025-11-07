Haberler

İngiltere, KKTC Vatandaşlarına Resmi Vize Sorgulama Platformunda Yeni Seçenek Ekledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, resmi vize sorgulama platformunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için 'Kıbrıs'ın kuzey kesimi' seçeneğini ekleyerek önemli bir adım attı. Bu düzenleme Rum basınında geniş yankı buldu.

İngiltere, resmi vize sorgulama platformundaki vatandaşlık bilgilerinin sorulduğu bölüme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için "Kıbrıs'ın kuzey kesimi" başlıklı bir seçenek ekledi.

İngiltere, resmi vize sorgulama platformunda "Pasaportunuz veya seyahat belgeniz üzerinde ibraz edilen vatandaşlığınız nedir?" sorusu ile sunulan ülke seçenekleri arasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için yeni bir seçenek ekledi. İngiltere'nin resmi kamu internet portalında vize başvuruları için rehberlik sunan sayfadaki ülkeler listesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ithafen "Kıbrıs" seçeneğinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için de "Kıbrıs'ın kuzey kesimi" başlıklı bir seçenek sunuldu.

Düzenleme Rum basınında yankı buldu

Söz konusu düzenleme Rum basınında "İngiltere, 51 yıl sonra Kıbrıs'ta fiili gerçekliği tanıyor mu?", "Kuzey Kıbrıs'a Tayvan statüsü mü verilecek?", "İngiliz hükümetinden garip adım: Kuzey Kıbrıs, resmi sitede milliyet olarak eklendi" gibi ifadelere yer verilen haberlere konu oldu. Haberlerde ayrıca diplomatik kaynaklara göre GKRY'nin Londra'dan açıklama talep ettiği detayına yer verildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.