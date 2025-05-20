İngiltere, İsrail ile Ticaret Görüşmelerini Askıya Aldı ve Yaptırımlar Uyguladı

İngiltere, İsrail ile Ticaret Görüşmelerini Askıya Aldı ve Yaptırımlar Uyguladı
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İngiltere, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı. Dışişleri Bakanı David Lammy, Yahudi yerleşimcilere ve kuruluşlara yaptırım uygulandığını duyurdu.

İngiltere, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya alarak, Yahudi yerleşimcilere ve kuruluşlara yaptırım uyguladı.

İngiltere, dün Fransa ve Kanada ile İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmaması halinde somut adımlar atacağı yönünde tehdidinde bulunmasının ardından bugün harekete geçti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve kendisine Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bakanı Hamish Falconer'in "Gazze'ye yardımların 11 hafta engellemenin acımasız ve savunulamaz olduğunu" söyleyeceğini aktardı.

Lammy, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin de askıya alındığını belirterek, "Giderek kötüleşen durum karşısında sessiz kalamayız. Bu, ikili ilişkilerimizin temelini oluşturan ilkelerle bağdaşmıyor. Açıkçası, bu İngiliz halkının değerlerine bir hakarettir. Bu nedenle, bugün, İsrail hükümetiyle yeni bir serbest ticaret anlaşması için yapılan müzakereleri askıya aldığımızı duyuruyorum" dedi.

Lammy, ayrıca Yahudi yerleşimcilerin şiddet olaylarına da değinerek, şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimci Daniella Weiss'de dahil toplam 3 yerleşimciye, 2 yasadışı karakola ve 2 organizasyonun yaptırım listesine alındığını belirtti. Lammy, "Yerleşimci şiddetinin sonuçlarını bizzat gördüm. Kurbanlarının korkusunu. Faillerin cezasızlığını. Bugün Daniella Weiss ve diğerlerine uygulanan yaptırımlar, aşırılık yanlısı yerleşimcileri sorumlu tutma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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