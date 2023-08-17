İngiltere, İsrail'e Filistinli çocukların eğitim haklarını koruma çağrısı yaptı

İngiltere'nin Kudüs Konsolosluğu, İsrail'in Batı Şeria'da bir okulu yıkmasının ardından Filistinli çocukların eğitim haklarını koruma çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise son 12 ayda 3 okulun yıkıldığını ve 58 okulun yıkılma tehdidi altında olduğunu açıkladı.

İngiltere, İsrail makamlarına Filistinli çocukların eğitim haklarını koruma çağrısı yaptı.

İngiltere'nin Kudüs Konsolosluğu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir okulu yıkmasından sonra eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından bir paylaşım yayınladı.

Paylaşımda, "Tüm çocukların eğitim alma hakkı vardır. Birleşik Krallık, İsrail hükümetini Filistinli çocukların bu hakkını korumaya davet ediyor." ifadelere yer verildi.

UNICEF: Son 12 ayda 3 okul yıktırıldı

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da X platformu hesabında yayımladığı açıklamada, "Bugün, yeni öğretim yılının başlamasına sadece birkaç gün kala Batı Şeria'nın Ayn Samiye bölgesinde bir okul yıktırıldı." denildi.

İsrail'in son 12 ayda 3 okulu yıktığı aktarılan açıklamada, 58 okulun ise hala yıkılma tehdidi altında olduğu kaydedildi.

İsrail'in yıktığı okul geçen yıl inşa edilmişti

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, Ramallah ve El Bire Eğitim Müdürlüğüne bağlı, bedevi toplumuna mensup çok sayıda çocuğa eğitim veren Ayn Samiye Okulu'nu yıktı." ifadesi kullanılmıştı.

Ayn Samiye Okulu, 2022'de Norveç Mülteci Konseyinin desteğiyle yapılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinde yer alan okul, bölgedeki yaklaşık 300 bedevi öğrenciye hizmet veriyor.

İsrail, idari ve güvenlik kontrolünü sağladığı Batı Şeria'nın C bölgesinde Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

Uluslararası insan hakları raporları, Batı Şeria'nın C bölgesinde inşaat izni almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.