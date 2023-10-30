İngiltere İçişleri Bakanı Filistin'e destek gösterilerini nefret yürüyüşleri olarak nitelendirdi

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından düzenlenen Filistin'e destek gösterilerini nefret yürüyüşleri olarak tanımladı. Braverman, İngiliz hükümetinin gösterilere ilişkin yasaları gözden geçirdiğini ve gerektiğinde değiştireceğini belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, İsrail- Filistin çatışmasının başlamasının ardından başkent Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerini "nefret yürüyüşleri" olarak niteledi.

Braverman, İsrail- Filistin çatışmasının İngiltere'deki toplumlar üzerindeki etkisini ele almak üzere İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın başkanlığında yapılan Acil Durum Kabine Toplantısı'nın (COBRA) ardından açıklamalarda bulundu.

Söz konusu çatışmanın ardından Londra'da on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler düzenlendiğine değinen Braverman, "Bana göre bu yürüyüşleri tanımlamanın tek bir yolu var, onlar nefret yürüyüşleridir." yorumunda bulundu.

Braverman, İngiliz hükümetinin, gösterilere ilişkin yasaları gözden geçirdiğine işaret ederek, "Geçen yıl protestoları önlemek için yaptığımız gibi yasaları değiştirmeye ihtiyaç duyarsak, harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

İngiltere İçişleri Bakanı, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" belirtmişti. Braverman'ın bu açıklamasına rağmen göstericiler, her hafta düzenlenen yürüyüşlere on binlerce Filistin bayrağıyla katılıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.