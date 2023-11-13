İngiltere İçişleri Bakanı Filistin Destek Gösterileri Nedeniyle Görevden Alındı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Filistin'e destek gösterilerine izin verdiği gerekçesiyle İngiliz polisini taraf tutmakla suçlayan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Filistin yanlısı gösterilere izin verdiği için İngiliz polisini "taraf tutmakla" suçlamıştı. Braverman'ın bu ifadeleri görevden alınmasına neden oldu. Braverman, açıklamaları nedeniyle İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı. Braverman yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı olarak hizmet etmek benim için büyük ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı.

Braverman'dan boşalan koltuğa ise Dışişleri Bakanı James Cleverly getirildi.

Eski Başbakan, kabineye döndü

Öte yandan, eski Başbakan David Cameron ise Cleverly'nin yerine atandı.

Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması yönünde karar alınan Brexit referandumu sonrası istifa etmişti. - LONDRA