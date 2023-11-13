İngiltere İçişleri Bakanı Değişti

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden alınmasının ardından mevcut Dışişleri Bakanı James Cleverly yeni İçişleri Bakanı olarak atandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın bugün görevden alınmasının ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı James Cleverly getirildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yönetimindeki Muhafazakar Parti hesabından yapılan paylaşımda bugün kabinede değişiklik yapılacağı bildirildi. İngiliz basını, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Londra'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki göstermesi sonucu görevinden alındığını iddia etmişti. Bugün yapılan paylaşımda yeni İçişleri Bakanı'nın mevcut Dışişleri Bakanı James Cleverly olduğu duyuruldu.