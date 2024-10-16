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İngiltere Hükümeti, Aşırı Sağcı İsveç Bakanlarına Yaptırım Uygulamayı Değerlendiriyor

İngiltere Hükümeti, Aşırı Sağcı İsveç Bakanlarına Yaptırım Uygulamayı Değerlendiriyor
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulamayı düşündüklerini açıkladı. Starmer, iki bakanın iğrenç yorumlarına dikkati çekerek, bölgedeki insani duruma dair acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetin aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulamayı "düşündüğünü" söyledi.

İngiltere, aşırı sağcı İsrailli bakanlara yaptırım uygulamayı değerlendiriyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, hükümetin aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulamayı "düşündüğünü" söyledi.

Smotrich'in "Gazze'de 2 milyon insanı aç bırakmanın haklı ve ahlaki olabileceği" açıklaması ile Ben-Gvir'in "Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir genci öldüren yerleşimcilere kahraman" dediği açıklaması hatırlatılan Starmer, "Hem Batı Şeria'da hem de bölge genelinde gerçekten endişe verici diğer faaliyetlerle birlikte, bunlar açıkça iğrenç yorumlar" dedi.

İngiltere ve Fransa'nın Gazze'deki insani durumu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığını aktaran Starmer, "İsrail sivil kayıpları önlemek, Gazze'ye çok daha fazla miktarda yardım girmesine izin vermek ve BM insani yardım ortaklarına etkin bir şekilde faaliyet gösterme olanağı sağlamak için mümkün olan tüm adımları atmalıdır" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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