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İngiltere, gizli bilgileri "yanlışlıkla" Mali'ye gönderdi

Politika Haberleri

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkeye ait gizli bilgiler içeren e-postaların "yanlışlıkla" Rusya'nın müttefiki olan Mali'ye gönderildiğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkeye ait gizli bilgiler içeren e-postaların "yanlışlıkla" Rusya'nın müttefiki olan Mali'ye gönderildiğini açıkladı.

ABD'nin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan da gizli belge açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, Bakanlık yetkililerinin "yanlışlıkla" ülkeye ait gizli bilgileri içeren e-postaları ABD ordusunun ".mil" alan adı ile biten e-posta yerine Mali'ye ait ".ml" alan adıyla biten e-postaya gönderdikleri belirtildi. Bakanlık, e-postaların güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise, 20'den az rutin e-postanın MAli'ye gönderildiği belirtildi.

İngltere'nin bu hatası öncesi geçen hafta ABD, milyonlarca askeri e-postanın yanlışlıkla Mali'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, iki ülkeden de e-posta alan Mali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya- Afrika Zirvesi'nde ücretsiz tahıl sevkiyatı sözü verdiği 6 Afrika ülkesi arasında yer alıyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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