İngiltere, Fransa ve Almanya Liderlerinden Ortak Açıklama: İran'a Uyarı

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İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar sonrası ortak bir açıklama yaparak, İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı ve diplomatik çabaların süreceğini duyurdu.

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, ABD'nin gece saatlerinde İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar sonrasında ortak bir açıklama yayınlayarak, "İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek herhangi bir ilave adım atmamaya çağırıyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayınladı.

Ortak açıklamada, "Bugün Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştük. Bölgedeki tüm ülkeler için barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz. İsrail'in güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz. İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağına ve artık bölgesel güvenliğe tehdit oluşturamayacağına ilişkin tutumumuzu her zaman tutarlı bir şekilde ortaya koyduk" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin bugün erken saatlerde İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine saldırılar gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme amacımızı muhafaza ediyoruz. İran'ı nükleer programıyla ilgili tüm endişelere cevap verecek bir anlaşmaya ulaşmak adına nükleer müzakerelere katılmaya davet ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tüm taraflarla koordinasyon içinde katkı sağlamaya hazırız" denildi.

Açıklamada, "İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek herhangi bir ilave adım atmamaya çağırıyoruz. Gerginliği azaltmak ve çatışmanın daha da şiddetlenmesini ve yayılmasını önlemek amacıyla diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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