İngiltere Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Vazgeçilmez Bir Ortağı Olarak Nitelendirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaparak, Türkiye'nin Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirtti. Cleverly, Türkiye ile olan ilişkilerin arttığını ve bu yıl 4 milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaretin de büyüdüğüne dikkat çekti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, " Türkiye, bizim için, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak." dedi.

Cleverly, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Cleverly, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine ilişkin konuların ele alındığını belirterek, " Türkiye, bizim için, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak." ifadesini kullandı.

Geçmişe kıyasla iki ülke arasındaki ilişkinin daha fazla birbirine yakınlaştığını vurgulayan Cleverly, "Bu yıl, 4 milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşının ülkenizi ziyaret etmesi bekleniyor." diye konuştu.

" Türkiye'den gelen Birleşik Krallık'ta yaşayan yarım milyonluk çok önemli bir vatandaş grubu da var. Onlar da bizim refahımıza ve ülkemizin, toplumun canlılığına katkıda bulunuyor." ifadesini kullanan Cleverly, iki ülke arasındaki ticaretin giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Cleverly, iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğinin altını çizerek, dünyanın karşılaştığı önemli ve zorlu sınamalarla baş edebilmek için müttefik olarak çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar başlatabilme konusundaki çabalarını takdir eden Cleverly, Birleşik Krallık'ın, Türkiye ile ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Cleverly, "(Türkiye) Ortak güvenliğimiz için son derece önemli, ortak refahımız için son derece önemli. Ancak bunun da ötesinde bizim ilişkimizin Avrupa için bir önemi var, bölge için önemi var ve dünyanın geneli için son derece önemli bir ilişki bu." dedi.

(Sürecek)