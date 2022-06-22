İngiltere Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, 22-23 Haziran'da ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika Birleşik Krallık Türkiye Politika Haberler

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