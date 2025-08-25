İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki Hastane Saldırısına Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin dehşetini dile getirerek acil ateşkes çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırı karşısında dehşete düştüm" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Lammy, "İsrail'in Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırı karşısında dehşete düştüm. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalıdır. Acil ateşkes ilan edilmesi gerekiyor" dedi.

İsrail'in Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci, 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. - LONDRA

