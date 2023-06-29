İngiltere Dışişleri Bakanı: Küresel sistem reforme edilmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, çok uluslu küresel sistemin reforme edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu sistem, bize 80 yıl çok iyi hizmet etti ancak dürüst olalım ki mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Bize 80 yıl daha hizmet edecek anlamına da gelmiyor." dedi.

Cleverly, düşünce kuruluşu Chatham House'un çevrim içi düzenlenen Londra Konferansı'nda konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve bugünkü küresel çok uluslu sistem temelinin 12 Haziran 1941'de, İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği sırada Londra'da 14 müttefikin bir araya geldiği toplantıda atıldığını söyleyen Cleverly, bu sistemin 80 yıldan uzun süredir çalıştığını belirtti.

Cleverly, bu sırada dünya ticaretinin 40 kat arttığını, hastalık ve çatışmalar nedeniyle ölümlerin ise dünya tarihinin en düşük seviyelerine indiğini aktararak, çok taraflı kurum ve anlaşmaların nükleer krizleri ortadan kaldırıp, iklim değişikliğini yavaşlatmak gibi roller üstlendiğini dile getirdi.

Ülkesinin çok taraflılığa önemli yatırımlar yaptığını ve bugünkü sistemin mimarlarından olduğunu vurgulayan Cleverly, artık bir değişimin yaşanması gerektiğinin altını çizdi.

Cleverly, "Onun başarılı olmasını istiyoruz. Bu sistem, düşmanlarımızla bile oturup anlaşmamıza yardımcı oldu. Bu sistem, bize 80 yıl çok iyi hizmet etti ancak dürüst olalım ki mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Bize 80 yıl daha hizmet edecek anlamına da gelmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Değişimin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cleverly, "İhtiyacımız olan şeyin, reforme edilmiş ve yeniden canlandırılmış çok taraflılık sistemi olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

"Asya, Afrika ve Latin Amerika küresel sisteme karar verecek"

Cleverly göç, güvenlik, iklim değişikliği, pandemiler ve çatışmalar gibi küresel sorunlar karşısında dünyanın daha kapsayıcı ve duyarlı olmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Dünyanın ekonomik ekseninin Avrupa-Atlantik'ten Asya-Pasifik'e kaydığını ve nüfus artış tahminlerinin yükseldiğini kaydeden Cleverly, "Gelecek yıllarda Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin paylaştığı gücün oranı artacak. Birlikte küresel sistemin devam edip etmeyeceğine karar verecekler." diye konuştu.

Bakanlığı sırasında bu bölgelere özel önem verildiğini ve son 9 ayda 200 dışişleri bakanı ve liderle buluştuğunu anlatan Cleverly, bu görüşmelerde, özellikle geri kalmış ülkelerin büyük güçleri küresel sorunlarla ilgilenmemekle suçladığını kaydetti.

"BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Kovid-19'dan önce hedefinden uzaklaşmaya başladı." diyen Cleverly, bu şekilde devam edildiğinde hedeflerin yüzde 88'inin 2030'da yerine getirilemeyeceğinin altını çizdi.

Cleverly, İngiltere ve batıya göçü durdurmak için geri kalmış ülkelerdeki sağlık, temiz su, eğitim ve çatışma gibi sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda ülkesinin yaptığı yardımlara dikkati çekti.