İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty, Kosova'da barışa giden tek sürdürülebilir yolun diyalogdan geçtiğini belirterek, tüm taraflara 'sükunet ve gerilimi azaltma' çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Kosova'da Diyalog Çağrısı Yaptı

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty, Kosova'da barışa giden tek sürdürülebilir yolun diyalogdan geçtiğini belirterek, tüm taraflara "sükunet ve gerilimi azaltma" çağrısında bulundu.

Docherty, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İngiliz kuvvetlerinin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nü (KFOR) destekleyerek, NATO'ya ve Batı Balkanlar'da istikrara bağlılığını göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bakan Docherty, "Tüm taraflara sükunet ve gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Kosova'da barışa giden tek sürdürülebilir yol diyalogdan geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, ikisi saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.