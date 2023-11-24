İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'i Uyardı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'i, Filistin halkının güvenlik ve istikrarının sağlanmadığı sürece güvende olmayacağı konusunda uyardı. Cameron, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'i, Filistin halkının "uzun vadeli güvenlik, emniyet ve istikrarı sağlanmadığı sürece" güvende olmayacağı konusunda uyardı.

Bakan Cameron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer üst düzey Filistinli yetkililerle bir araya geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde BBC'ye verdiği röportajda, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve 7 Ekim'de yaşananların tamamen dehşet verici olduğunu söyleyen Cameron, "Gazze'deki sivil kayıpların sayısının çok yüksek" olduğuna değindi.

Cameron, "İsrail Cumhurbaşkanı (Isaac Herzog), Başbakanı (Binyamin Netanyahu) ve diğerleriyle görüştüğümde, uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini, (Gazze'de) kayıp sayısının çok yüksek olduğunu ve bunu akıllarının bir köşesinde tutmaları gerektiğini tekrar tekrar vurguladım." ifadesini kullandı.

"İnsanlar (Yahudi yerleşimciler) gerçekten Filistinli sivilleri hedef alıyor"

Bakan Cameron, İsrail'e, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından uygulanan ve "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdiği şiddeti durdurması çağrısı yaparak, şunları söyledi:

"İnsanlar (Yahudi yerleşimciler) gerçekten Filistinli sivilleri hedef alıyor ve zaman zaman öldürüyor. Bu tamamen kabul edilemez ve bundan sorumlu olan kişilerin sadece gözaltına alınmaları yeterli değil, tutuklanmaları, yargılanmaları ve hapsedilmeleri gerekiyor. Bunlar suçtur."

"Filistinlilerin barış ve istikrar içinde yaşadığı bir tablo çizmelisiniz"

David Cameron, İsrail'e Başbakan Netanyahu ve diğer liderlerle gelecek hakkında konuşmak amacıyla geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin halkının uzun vadeli güvenlik, emniyet ve istikrarı olmadıkça, İsrail için de uzun vadeli güvenlik, emniyet ve istikrar olmayacaktır… Geleceği düşünmeye başlamalısınız... Filistinlilerin barış ve istikrar içinde yaşadığı bir tablo çizmelisiniz. Bu çatışma bittikten sonra Gazze'de ne olacağını ve nasıl istikrar sağlanacağını düşünmek zorundasınız. Orası nasıl güvenli olacak? Nasıl yönetilecek? Sonra da Filistinlilerin istikrar ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir devlet için gerekli kapasiteyi nasıl oluşturmaya başlayacağınızı düşünmelisiniz ki bu elbette zor ancak denemek zorundasınız."

"Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli sivillere ilişkin raporlar dehşet verici"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya platformundan Cameron'ın Batı Şeria'ya yaptığı ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, İngiliz Bakan'ın burada yerleşimlerin genişlemesi ve yerleşimci şiddetinin etkilerini dinlediği belirtildi.

Paylaşımda, Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli sivillere ilişkin raporların dehşet verici olduğu belirtilerek, "İsrail bu şiddet eylemlerini önlemeli ve sorumlulardan hesap sormalıdır." denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron dün de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile bir araya gelmişti.