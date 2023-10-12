İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'de Temaslarda Bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Tel Aviv ve İsrail'in güneyinin yanı sıra Kudüs'te temaslarda bulunmak üzere bölgeye gitti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cleverly, ülkesinin İsrail'le koşulsuz dayanışmasını göstermek için bu ülkeye bir resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Temasları sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve mevkidaşı Eli Cohen'le bir araya gelen Cleverly, ülkenin güneyine de Cohen'le birlikte gitti.

Açıklamada, Cleverly'nin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırılarının başlamasının ardından İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarının yanı sıra Türkiye, ABD, Ürdün, Mısır, Almanya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile gelişmeleri ele alan görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.