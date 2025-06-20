İngiltere Dışişleri Bakanı: İran Nükleer Silaha Sahip Olamaz

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsviçre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda net bir tutum sergilediklerini belirtti. Toplantıda, İran ile müzakerelerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsviçre'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi oturumunun ardından yaptığı açıklamada, "Tutumumuz net. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Avrupa'daki E3 ülkeleri de bu konuda yıllardır aynı netlikte bir duruş sergiliyor. İran ile görüşmeleri ve müzakereleri sürdürmeyi arzuluyoruz. Ayrıca İran'a, ABD ile görüşmelerine devam etmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen BM İnsan Hakları Konseyi oturumu sona erdi. İran ile diplomasi kanalının açılması ve daha fazla görüşme sağlanmasının önünü açan toplantıda, İran ile nükleer müzakerelere dönülmesi veya İsrail ile İran arasındaki savaşa diplomatik çözüm bulunmasına ilişkin herhangi bir somut ilerleme sağlanamadı.

Almanya'dan "güzel netice" açıklaması

İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana Tahran ile Batı arasındaki ilk yüz yüze teması sağlayan toplantı sonrasında basına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, tarafların oldukça ciddi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Wadephul, "Bugün elde ettiğimiz güzel netice, buradan İran'ın esasen tüm önemli konuları görüşmeye devam etmeye hazır olduğu izlenimiyle ayrılıyor olmamızdır" dedi.

"Bu son derece tehlikeli bir an ve gerginliğin bölgesel çapta artmaması büyük önem taşıyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise, "Tutumumuz net. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Avrupa'daki E3 ülkeleri de bu konuda yıllardır aynı netlikte bir duruş sergiliyor. İran ile görüşmeleri ve müzakereleri sürdürmeyi arzuluyoruz. Ayrıca İran'a, ABD ile görüşmelerine devam etmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu son derece tehlikeli bir an ve gerginliğin bölgesel çapta artmaması büyük önem taşıyor. Zira böyle bir durum, geçim sıkıntısı yaşayan halkımız için de ciddi sorunlar doğuracaktır" şeklinde konuştu.

"Daha geniş kapsamlı konuları ele alma tutma konusunda mutabık kaldık"

Gerginliğin tırmanmasının kimsenin yararına olmayacağına vurgu yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Sadece nükleer konusunu değil aynı zamanda elimizdeki daha geniş kapsamlı konuları da ele alma ve görüşme kanalını açık tutma konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

"İran'ın nükleer meselesine askeri yollarla kesin bir çözüm bulunmadığını düşünüyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "İran Dışişleri Bakanı ile bir diyalog başlatmak istedik. Çünkü, İran'ın nükleer meselesine askeri yollarla kesin bir çözüm bulunmadığını düşünüyoruz. Askeri operasyonlar bunu geciktirebilir ancak ortadan kaldıramaz" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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