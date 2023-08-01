İngiltere Dışişleri Bakanı Gana'yı ziyaret etti

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, gelecek odaklı ortaklıkları güçlendirmek amacıyla başlattığı Afrika turunun ilk durağı olan Gana'yı ziyaret etti. Cleverly, Gana ve İngiltere arasındaki ilişkinin tarihi olduğunu belirterek, altın madenciliği programının iki ülkenin güçlerini birleştireceği bir başka yol olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, "gelecek odaklı, karşılıklı yarar sağlayan" ortaklıkları güçlendirmek amacıyla başlattığı Afrika turunun ilk durağı olan Gana'yı ziyaret etti.

Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na gelen Cleverly, Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ve Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Samuel A. Jinapor'un yanı sıra üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

Cleverly, havalimanında düzenlenen "İngiltere- Gana Altın Madenciliği Programı" açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gana ve İngiltere arasındaki ilişkinin tarihi olduğunu belirtti.

Gana ve İngiltere'nin kendi vatandaşları için önemli girişimler yürütmek amacıyla işbirliği yaptığını kaydeden Cleverly, altın madenciliği programının, iki ülkenin değerli bir amaç için güçlerini birleştireceği bir başka yol olduğunu söyledi.

Altın madenciliği programı çerçevesinde, toplumun direncini artırmak, düzenleyici reformları teşvik etmek ve kanunların uygulanmasını desteklemek üzere iki ülke birlikte çalışacak.

Program kapsamında İngiltere, Gana'nın 3 bölgede yasa dışı altın madenciliğine karşı yürüttüğü mücadeleyi desteklemek üzere 3,9 milyon sterlin taahhüt edecek.

James Cleverly, Gana'dan sonra Nijerya'ya, ardından Zambiya'ya geçecek.