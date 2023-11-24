İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Filistin liderleriyle Gazze'deki insani krizi görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Filistin liderleriyle bir araya geldi. Cameron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Muhammad Iştiyye ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde eğitim ve kapasite geliştirme dahil Filistin Yönetimi'nin desteklenmesi ve krize uzun vadeli siyasi çözüm bulunması konuları ele alındı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetimi liderleriyle bir araya geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Cameron'ın Ramallah temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda Cameron'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Muhammad Iştiyye ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Cameron'ın, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Filistin yönetimi liderleriyle bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, görüşmelerde eğitim ve kapasite geliştirme dahil Filistin Yönetimi'nin desteklenmesi ve krize uzun vadeli siyasi çözüm bulunması konularının ele alındığı kaydedildi. ???????

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron dün de İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.