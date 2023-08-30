İngiltere Dışişleri Bakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi. Cleverly, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, zorlu konuşmalardan kaçınmayacaklarını ve endişelerini yüz yüze dile getireceklerini belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Çin'e yaptığı resmi ziyarette Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.
Cleverly görüşmeye dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Çin'le görüşmek zorlu konuşmalardan uzak duracağımız anlamına gelmiyor. Endişelerimizi yüz yüze, direkt dile getirmekle ilgilidir. Bu yüzden buradayım."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika