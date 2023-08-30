İngiltere Dışişleri Bakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi. Cleverly, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, zorlu konuşmalardan kaçınmayacaklarını ve endişelerini yüz yüze dile getireceklerini belirtti.