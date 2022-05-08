İngiltere'den Ukrayna'ya 1.6 milyar dolarlık ek askeri destek paketi - Haberler

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İngiltere'den Ukrayna'ya 1.6 milyar dolarlık ek askeri destek paketi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere'den Ukrayna'ya 1.6 milyar dolarlık ek askeri destek paketi

İngiltere, Ukrayna'ya 1.6 milyar dolar (1.3 milyar sterlin) ek askeri destek paketi gönderileceğini duyurdu.

İngiltere, Ukrayna'ya 1.6 milyar dolar (1.3 milyar sterlin) ek askeri destek paketi gönderileceğini duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, İngiltere Ukrayna'ya ek askeri destek paketi kararı aldı. İngiltere Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya yardım amacıyla 1.6 milyar dolar (1.3 milyar sterlin) değerinde ek askeri destek yardımı yapılacağı duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz Salı günü Ukrayna parlamentosuna yaptığı açıklamasında, Ukrayna'ya 300 milyon sterlin değerinde ek askeri destek paketi kararı alındığını duyurmuştu. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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