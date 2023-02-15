Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi

Politika Haberleri

İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım yapılacağı aktarıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım yapılacağı aktarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım yağıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi sağlanacağı aktarıldı. Yardım paketi çerçevesinde soğuk kış şartlarında evsiz kalan aileler için çadırlar ve battaniyeler de bulunuyor. İngiltere tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan ve içerisinde bulunan ameliyathanede 24 saat sağlık hizmeti verilen sahra hastanesindeki çalışmaların devamlılığının sağlanması için de maddi desteğin süreği belirtildi. - LONDRA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kahramanmaraş Türkiye England Suriye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title