İngiltere'den Macron'un Ateşkes Önerisine Yanıt

LONDRA (İHA) – İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki ülkenin Ukrayna'da ateşkes önerdiğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Bir anlaşma yok" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'da kısmi ateşkes önerisi açıklamasına İngiltere'den cevap geldi. İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, İngiltere ve Fransa arasında ateşkes anlaşması konusunda henüz bir anlaşma olmadığını söyledi. Bunun şu anda üzerinde anlaşmaya varılan bir plan olmadığını belirten İngiliz bakan, bir dizi farklı seçeneğin bulunduğunu bunların özel olarak görüşüldüğünü ancak henüz hiçbir seçeneğin karara bağlanmadığını ifade etti. Pollard, bu konuda en önemli şeyin mümkün olan en kısa sürede kalıcı barış getirecek bir plan oluşturmak olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa ve İngiltere'nin Rusya ve Ukrayna arasında hava, deniz saldırıları ile enerji altyapısına yönelik saldırıları kapsayan kısmi 1 aylık ateşkes önerdiğini açıklamıştı. - LONDRA