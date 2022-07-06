İngiltere'den, İskoçya'nın 2'nci Bağımsızlık Referandum talebine ret

İngiltere hükümeti, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsız bir ülke olmasını sağlayacak olan 2'nci bir İskoçya Bağımsızlık Referandumu yapılması talebini reddetti.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından İskoçya'da ikinci bir referandum hazırlığı başlamış ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023'te ülkenin bağımsızlığı için ikinci bir referandum yapılmasına resmi onay için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup yazmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sturgeon'un İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsız bir ülke olmasını sağlayacak ikinci bir Bağımsızlık Referandumu talebini reddetti. Johnson, Sturgeon'a yazdığı mektupta referandum talebini, "İskoçya'nın Birleşik Krallık'taki geleceği konusuna geri dönmenin zamanı değil" ifadeleriyle yanıtladı.

"İSKOÇYA HALKI TARAFINDAN NET BİR ŞEKİLDE YANITLANAN BİR SORUYA GERİ DÖNME KONUSUNDA HEMFİKİR DEĞİLİM"

Johnson mektubunda, "Bir başka bağımsızlık referandumu yapmak için Birleşik Krallık Parlamentosu'ndan İskoç Parlamentosu'na yetki devri verilmesi için ortaya koyduğunuz argümanları dikkatle inceledim. Ülkemiz yurtiçinde ve yurtdışında benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu için, 2014 yılında İskoçya halkı tarafından net bir şekilde yanıtlanan bir soruya geri dönme zamanının geldiği konusunda hemfikir değilim" dedi. Johnson, "Ortak önceliklerimiz, küresel yaşam maliyeti sorununa etkin bir şekilde yanıt vermek, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve kamu hizmetlerimizi Covid-19 pandemisinin büyük etkilerinden kurtulurken desteklemek ve Ukrayna'daki saldırganlığı nedeniyle Rusya'ya verilen uluslararası yanıttaki öncü rolümüzü oynamak olmaktır" dedi.

"İSKOÇ DEMOKRASİSİ HERHANGİ BİR BAŞBAKANIN TUTSAĞI OLMAYACAK"

Sturgeon ise, Johnson'ın kendisine gönderdiği mektubu, Johnson'a yönelik istifa çağrılarına atıfta bulunarak, bunun Johnson'ın "Başbakan olarak yaptığı son eylemlerinden biri" olduğu şeklinde yorumladı. Sturgeon, "Açık olmak gerekirse, İskoçya bağımsızlığı seçme fırsatına sahip olacak. Umarım bu 19 Ekim 2023'te yapılacak bir referandumla veya genel seçim yoluyla olacak. İskoç demokrasisi herhangi bir Başbakanın tutsağı olmayacak" şeklinde yanıtladı.

İSKOÇ HALKI 2014'DE BAĞIMSIZLIĞI REDDETMİŞTİ

Birleşik Krallık'a bağlı 5.5 milyon nüfuslu İskoçya'da 2014 yılında bağımsızlık referandumu yapılmış ancak yüzde 55 ile bağımsızlık reddedilmişti. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 28 Haziran'da İskoç Ulusal Partisi'nin çoğunluğu elinde tuttuğu parlamentoda yaptığı konuşmada, 19 Ekim 2023'te ülkenin bağımsızlığı için ikinci bir referandum yapılmasını planladıklarını duyurmuştu.

İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP), yeni bir Bağımsızlık Referandumu düzenleme planı İngiltere hükümetinden onay almadığı için, konunun şimdi Yüksek Mahkemeye taşınması bekleniyor. Yüksek Mahkeme ise İskoçya'nın kendi referandumunu düzenleme yetkisine sahip olup olmadığına karar verecek.

(Aylin Albayrak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika