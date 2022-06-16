İngiltere'den 4'ü asker 8 Rus hakkında yaptırım kararı

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destekleri nedeniyle Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill, Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova, Moskova Şehir Duması Yardımcısı Sergey Savostyanov, Rus nakliye şirketi Volga-Dnepr Group'un Başkanı Alexey Isaykin ve 4 Rus askeri hakkında yaptırım kararı alındığını açıkladı.

İngiltere, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı açıkladı. İngiltere, Rusya'ya olan desteği nedeniyle Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill, Ukraynalı çocukların zorla evlat edinildiği iddiasıyla Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında yaptırım kararı alındığını belirtti. Açıklamada, Moskova Şehir Duması Yardımcısı Sergey Savostyanov ve Rusya tarafından kritik malları taşıyan Rus nakliye şirketi Volga-Dnepr Group'un Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alexey Isaykin hakkında da yaptırım kararı alındığı ifade edildi.

"PUTİN ÜZERİNDEKİ BASKIYI SÜRDÜRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İngiltere, Ukrayna'nın Bucha kentinde sivilleri öldürdüğü, tecavüz ve işkence ettiği iddia edilen 4 Rus askerine de yaptırım kararı alındığını açıkladı. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya ile işbirliği yapan sözde 'Barış ve Düzen için Kurtuluş Komitesi' üyeleri hakkında da yaptırım kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Yaptırımlar Putin'in müttefiklerini, ordu komutanlarını, Rus ve Myanmarlı silah tüccarlarını da hedef alıyor" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Bugün, çocukların kaçırılması ve zorla evlat edinilmesi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya anlatılmaz acılar yaşatan Putin'in savaşına destek olan failleri hedef alıyoruz. Ukrayna başarılı olana kadar özgürlük ve demokrasiyi savunmaktan, Putin üzerindeki baskıyı sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika