İngiltere'deki Filistin toplumu, Gazze'deki ateşkes çağrılarına destek vermediği için İngiliz hükümetine tepki gösterdi

Aile üyeleri Gazze'de yaşayan İngiltere'deki Filistin toplumu, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemediği gerekçesiyle İngiliz hükümetine tepki göstererek, bu tutumun bölgede "benzeri görülmemiş insani krize katkıda bulunduğunu" bildirdi.

Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezi (ICJP), aileleri Gazze'de yaşayan İngiltere'deki Filistin toplumu üyeleri adına Başbakan Rishi Sunak'a mektup yazdı.

Filistin toplumunun, 7 Ekim'den bu yana yaşanan korkunç olaylar nedeniyle "derin şok" yaşadığı kaydedilen mektupta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kaybettikleri aile üyeleri ve arkadaşları için yas tuttukları ifade edildi.

Mektupta, "Sevdiklerimiz, ayrım gözetmeyen bombardıman ve vahim insani durum nedeniyle hala büyük tehlike altında. Suya, elektriğe ve gıdaya erişimleri yok. İletişim kanalları da kısıtlanmış ve kesilmiş durumda." denildi.

Gazze'deki insani krizin boyutlarına dikkat çekilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"İngiliz hükümetinden derhal ateşkes çağrısında bulunmasını talep etmek için mümkün olan tüm demokratik araçları aktif şekilde kullanıyoruz ancak bu talebimiz defalarca reddedildi. Hükümet bunun yerine, Gazze'deki ailelerimizi ve sevdiklerimizi korumak için yetersiz olan 'insani aralar' çağrısında bulundu. İngiliz hükümetinin tutumunun sevdiklerimizi tehlikeye attığına ve benzeri görülmemiş bir insani krize katkıda bulunduğuna inanıyoruz. (Hükümet) Ayrıca, Gazze'de saldırı altında arkadaşları ve aileleri olan İngiliz vatandaşları olarak sesimizi duymazdan geliyor."

Mektupta, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye acil ve yeterli gıda, yakıt, ilaç ve diğer insani yardımların ulaştırılması için İngiliz hükümetine acilen nüfuzunu kullanması çağrısında bulunuldu. Filistin toplumu, ayrıca, endişelerini dile getirmek amacıyla Başbakan Sunak'la "acil toplantı" talep etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.