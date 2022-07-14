İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu - Haberler

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İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu İngiltere'nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, talimatlarına uymayan İskoç Partisi Alba'nın 2 milletvekilinden salonu terk etmelerini istedi.

- İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu

LONDRA - İngiltere'nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, talimatlarına uymayan İskoç Partisi Alba'nın 2 milletvekilinden salonu terk etmelerini istedi.

İngiltere'nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarından önce 2 milletvekilini salondan kovdu. Hoyle talimatlarına uymayı reddeden ve ısrarla susmayan İskoç Partisi Alba'nın 2 milletvekiline hitaben, "Neale Hanvey, sana ve Kenny MacAskill'e bu odayı terk etmenizi emrediyorum" dedi.

Başbakan Johnson ise Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "Görevimi kendi kararımla bırakmıyorum doğru ama liderliğimle gurur duyuyorum. Yakında buradan başım dik ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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