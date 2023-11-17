İngiltere'de Filistin'le dayanışma göstermek isteyen öğrenciler, okullarda derslere katılmayarak eylem yaptı. Filistin Dayanışma Kampanyası'nın çağrısına katılan öğrenciler, meydanlarda ve okullarda bir araya geldi.

İngiltere'de öğrenciler Filistin'e destek için eylem yaptı

İngiltere'de, Filistin'le dayanışma göstermek isteyen ve Gazze için ateşkes çağrısı yapan öğrenciler, okullarda derslere katılmayarak eylem yaptı.

Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (PSC ) ülkenin birçok yerinde yaptığı çağrıya katılan öğrenciler, meydanlarda ve okullarda Filistin'le dayanışma göstermek için bir araya geldi.

PSC'nin gençlik yapılanması PSC Youth'un X hesabından yapılan paylaşıma göre, Londra Üniversitesinin Goldsmiths Koleji'nde öğrenciler ikinci defa eğitime katılmayarak okul önünde toplanarak Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

Savaşı Durdur Koalisyonu'nun X hesabından yapılan paylaşımda ise, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Kraliyet Konser Salonu önünde gerçekleştirilen eyleme ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra sendikalar ve velilerin de destek verdiği ifade edildi.

Londra'nın Redbridge ve Newham bölgelerinde de Gazze'de ateşkes çağrısı yapmak için sokaklara indi.

Luton'da ise bir okulda öğrenciler İsrail'e askeri malzeme satışı yapan Leonardo şirketinin okulla ilişkilerini protesto etti.