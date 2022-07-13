İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin aday sayısı 6'ya düştü İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 88, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'un 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın 50, Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman 32,... İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 88, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'un 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın 50, Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman 32, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch 40 ve milletvekili Tom Tugenhadt 37 oy aldığını, 30 oy barajını geçemeyen milletvekili Jeremy Hunt'ın 18, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ise 25 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı. İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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