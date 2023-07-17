İngiltere'de Göçmen Karşıtı Yasa Protesto Edildi

İngiltere'de hükümetin göçmen karşıtı yasa hazırlıkları ve hükümet yetkililerinin göç karşıtı açıklamaları protesto edildi. Vatandaşlar, göç politikalarını eleştiren eylemde bir araya geldi. İşçi Partisi Milletvekili Bell Ribeiro-Addy, hükümetin düzensiz göçmenleri sınır dışı etme planlarını eleştirerek, İngiltere toplumunun hükümetle aynı görüşte olmadığını belirtti. Eylemde konuşan diğer katılımcılar da göçmenlerin haklarına vurgu yaparak, hükümetin ırkçı yaklaşımına karşı çıkılması gerektiğini ifade etti.

İngiltere'de hükümetin göçmen karşıtı yasa hazırlıkları ve hükümet yetkililerinin göç karşıtı açıklamaları protesto edildi.

Hükümetin göç politikalarını protesto eden vatandaşlar Irkçılığa Karşı Dur platformu, Ulusal Eğitim Sendikası (NEU), Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS) ve Care 4 Calais platformunun organize ettiği eylem için İngiltere Parlamentosu önünde bir araya geldi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili ve Gölge Göç Bakanı Bell Ribeiro-Addy, eylemde yaptığı konuşmada, hükümetin Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı ile düzensiz göçmenleri, Ruanda'ya sınır dışı etme planlarını eleştirdi.

"Ruanda planı ve diğer göç karşıtı girişler hem uygulanabilir değil hem yanlış hem de uluslararası yasalara aykırı." diyen Ribeiro-Addy, İngiltere toplumunun hükümetle aynı görüşte olmadığını söyledi.

İngiltere'de sığınma arayanların bir kısmının gerçekten bu korumaya ihtiyacı olduğunu belirten Ribeiro-Addy, "Birçok şirket göçmenler sayesinde çok para kazanıyor. Göçmenlere kapılarımızı açmak ahlaki ve yasal yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Ribeiro-Addy, bazı İngiltere vatandaşı olmayan göçmen gruplarının da seçimlerde oy verme hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, bu gruplara genel ve yerel seçimlerde oy kullanma çağrısı yaptı.

PCS sendikasından Paul O'Connor da konuşmasında İçişleri Bakanlığında çalışan üyelerin kendi haklarıyla mücadele ettiği kadar bakanlıktaki göçmen karşıtı düşünce ve çalışmalarla da mücadele ettiğini ifade etti.

O'Connor, Manş Denizi'ni botlarla geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin Ukraynalı ve Hong Konglu göçmenlerle aynı haklara sahip olması gerektiğine vurgu yaparak, "İngiltere'de geçim sıkıntısı yaşanıyor ve hükümet bunun sorumluluğunu göçmenlere yüklüyor. Hükümetin yapacak tek bir şeyi kaldı. Bu ırkçı yaklaşıma karşı çıkmalıyız. Göçmenlerin günah keçisi olmasına her yerde karşı çıkmalıyız." dedi.

İngiltere'de hükümet, düzensiz göçü engellemek için geçen aylarda Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nı duyurmuştu. Tasarı yasalaşırsa ülkeye giren düzensiz göçmenler sığınma talebinde bulunamayacak ve kısa sürede sınır dışı edilecek.

Sınır dışı edilenler güvenliyse kendi ülkelerine, değilse güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere gönderilecek.

İngiltere hükümeti, Ruanda'yla bu kapsamda bir anlaşma imzalamıştı.