İngiltere'de Filistin'e destek yürüyüşleri için göstericilerin zaferi

İngiltere'de Filistin'e destek yürüyüşlerinin organizatörleri, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden alınmasını 'Sokağın zaferi' olarak nitelendirdi. Braverman'ın görevden alınması tepkilerle karşılandı ve olumlu bir şekilde değerlendirildi.

İngiltere'de 14 Ekim'den beri her cumartesi düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerinin organizatörlerinden Savaşı Durdur Koalisyonu, bu gösterileri yasaklatmaya çalışan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden alınmasını "Sokağın zaferi" olarak nitelendirdi.

Filistin'e destek yürüyüşleri için "Nefret yürüyüşü" ifadelerini kullanıp aşırı sağcı grupları, karşı eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendiren Braverman'ın görevden alınmasına gelen tepkiler olumlu oldu.

Braverman'ın görevden alınmasıyla ilgili X hesabından açıklama yapan İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, "Suella Braverman kadar kamu görevine uygun olmayan biri hiç olmamıştı." ifadesini kullandı.

Yusuf, hükümettekilerin toplumu bir araya getirmesi gereken bir dönemde Braverman'ın "bölünme ateşine körükle gittiğini" kaydederek, "Muhafazakarların fikirleri ve zamanı tükendi. Hemen genel seçim yapılmalı." açıklamasını yaptı.

Londra'da 5 haftadır düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşlerinin organizatörlerinden Savaşı Durdur Koalisyonu da Braverman'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Grubun X hesabından yapılan açıklamada, "Sualla gitti. Bu ülkede barış ve adalete inanan herkes için büyük bir zafer. Sokakta olmak sonuçlarını veriyor. Bir sonraki adım, (Gazze'de) hemen ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

Savaşı Durdurun Koalisyonu Başkanı Lidsey German da açıklamasında, "(Başbakan Rishi) Sunak bu adımı (Braverman'ın görevden alınması) cuma günü atsaydı cumartesi günü daha az şiddet olayı olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Koalisyonun Başkan Yardımcısı Chris Nineham da, "Sokaktaki hareketin zaferi. Toplu eylemler ve protestolar için, 'A noktasından B noktasına yürüme' ya da 'Hiçbir şeyi değiştirmez' diyenleri dinlemeyin." ifadelerini kullandı.

Britanya Müslüman Birliğinin X hesabından yapılan açıklamada ise sıranın Başbakan Rishi Sunak ve tüm savaş suçlularında olduğu ifadeleri yer aldı.