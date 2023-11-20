İngiltere'de Çevreci Aktivistler BP'yi Protesto Etti

İngiltere'de bir grup çevreci aktivist, İsrail'le Akdeniz'de doğal gaz arama işbirliği yaptığı gerekçesiyle, İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP) başkent Londra'daki merkezinin girişinde oturarak eylem yaptı.

İngiltere'de bir grup çevreci aktivist, İsrail'le Akdeniz'de doğal gaz arama işbirliği yaptığı gerekçesiyle, İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un ( Bp ) başkent Londra'daki merkezinin girişinde oturarak eylem yaptı.

"Fossil Free London" adlı grubun bazı üyeleri, İsrail'in Akdeniz kıyılarında doğal gaz arama lisansı verdiği İngiliz enerji şirketi Bp'nin başkentteki merkezinin girişini kapatarak, " Bp'ye yazıklar olsun", "Filistin adaleti olmadan iklim adaleti olmaz" sloganları attı.

Protestocular, ellerinde Filistin bayrakları ile "Soykırıma yakıt sağlamayı bırakın" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, " Bp'ye İsrail tarafından Gazze kıyılarında doğal gaz aramak için yakın zamanda lisans verildi. İsrail soykırım yaparken, BP bunu sadece yeni bir iş fırsatı olarak görüyor. Filistin adaleti olmadan iklim adaleti olmaz." ifadelerini kullandı.

İsrail, aralarında BP'nin de olduğu 6 enerji şirketine 29 Ekim'de Akdeniz kıyılarında doğal gaz arama lisansı vermişti. Gazze kıyıları da söz konusu bölgede yer alıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 65'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.