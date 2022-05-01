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İngiltere'de 1 Mayıs kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere'de 1 Mayıs kutlaması

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Dünya'nın bir çok farklı ülkesinde de kutlanan 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma günü etkinliği Londra'da bulunan Trafalgar meydanında da coşkuyla kutlandı. Londra genelinde bulunan farklı sendika üyesi ve işçi, bandolar ve sloganlar eşliğinde Trafalgar meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde başlayan yürüyüş polislerin sıkı kontrolü altında gerçekleştirilirken, göstericiler, 1 Mayıs'ın yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline de tepki göstererek, "Savaşa hayır" sloganları attı. Gösteri olaysız şekilde sona erdi. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / Politika

England, 1 Mayıs, Londra, Politika, Haberler

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