İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Türkiye'ye veda etti

İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi nedeniyle basın mensupları için veda resepsiyonu düzenledi.

Büyükelçi Dominick Chilcott için büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Ankara'da görev yapan gazeteciler ve elçilik çalışanları katıldı. Büyükelçi Chilcott, "Bu, benim Türkiye'deki ikinci görevim. Genç bir diplomat olarak 12 Eylül 1984'te ilk kez Türkiye'ye gelmiştim. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevimi başladığım yerde bitirmek benim için ayrı bir anlam ifade ediyor" dedi.