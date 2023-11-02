İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye yönelik insani yardımları acilen artırmanın önemi konusunda mutabakata vardı. İkili ayrıca yapay zeka güvenliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele aldı.

İngiltere Başbakanı ve BM Genel Sekreteri Gazze'ye yardımları artırmak için anlaştı

MILTON İngiltere'de bir araya gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'ye yönelik insani yardımları acilen artırmanın önemi konusunda mutabakata vardı.

Sunak ve Guterres, İngiltere'nin Milton Keynes kentinde düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi dolayısıyla bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Sunak ve Guterres'in yapay zeka güvenliği konusunda yakın uluslararası işbirliğini ele aldığı belirtildi.

İkilinin, Gazze'deki gelişmeleri de ele aldığı kaydedilen açıklamada, "Liderler, Gazze'de daha da kötüye giden insani durumu görüştü ve insani yardımları acilen artırmanın önemi üzerinde mutabakata vardı." ifadeleri yer aldı.

Sunak, İngiltere'nin son dönemde artırdığı, Filistinlilere yönelik yardımlarından söz ederken ikili, bölgede kalıcı barış ve iki devletli çözüm için uluslararası çabaların önemine vurgu yaptı.

Açıklamada, iki liderin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da görüştüğü vurgulanarak "Başbakan (Sunak), Karadeniz Tahıl Girişimi'nin durması konusunda endişelerini dile getirdi ve Ukrayna'ya desteğin önemine işaret etti." denildi.