İngiltere Başbakanı ve AB Komisyonu Başkanı Gazze'deki insani krizle mücadele çabalarını görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'deki insani krizle mücadele çabalarının hızlandırılması konusunu görüştü. İkili yapay zeka güvenliği ve küresel güvenlik konularında da yakın çalışma kararı aldı.

MILTON İngiltere'de bir araya gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'deki insani krizle mücadele çabalarının hızlandırılması konusunu görüştü.

Sunak ve von der Leyen, İngiltere'nin Milton Keynes kentinde düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi dolayısıyla bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre ikili, yapay zeka kaynaklı risklerle mücadelede küresel bir anlayış olması gerektiğini ifade etti.

Sunak, von der Leyen'e yapay zeka güvenliği konusunda dün imzalanan Bletchley Deklarasyonuna katıldığı için teşekkür ederken AB'nin deklarasyona katılmasının uluslararası işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

İkili ayrıca başta Orta Doğu'daki insani durum ve Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden konularda yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.

İki lider de Gazze'deki insani krizle mücadele çabalarının hızlandırılmasının öncelik olduğu konusunda hemfikir olduklarını aktardı.