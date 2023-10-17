İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki durum ele alındı.

İngiltere Başbakanı Suudi Arabistan ve Katar ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, İsrail- Filistin çatışması ve Gazze'deki durum ele alındı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numaradan yapılan açıklamada, Sunak ile Bin Selman'ın görüşmesinde, Orta Doğu'da daha fazla istikrarsızlığın önüne geçilmesinin önemi konusunda mutabık kalındığı ve gerilimin azaltılması için koordineli hareket etme taahhüdünde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, Sunak'ın, Gazze'deki Filistinlilere daha fazla insani yardım sağlayacaklarını, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır gibi bölgesel ortaklarla "Filistin halkının devlet olma yönündeki meşru isteklerini desteklemeye devam edeceklerini" teyit ettiği belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, iki liderin, İngiltere ve Suudi Arabistan arasında savunma, ticaret ve yatırım alanları dahil daha geniş kapsamlı işbirliği konularını ele aldıkları ifade edildi.

Gazze'ye yardımların güvenli geçişinin sağlanması konusu gündeme geldi

Sunak'ın, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesinde de iki liderin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Liderler, insani acıların hafifletilmesi amacıyla Gazze'ye yardımların güvenli geçişinin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için acil çaba sarf edilmesi dahil İngiltere ve Katar arasındaki işbirliği alanlarını ele aldı. Sunak, Katar Emiri Şeyh Al Sani'ye bölgesel diplomaside oynadığı yapıcı rol için teşekkür etti. Başbakan Sunak, diğer Arap liderlerle yaptığı görüşmeler hakkında da bilgi verdi ve çatışmanın bölgeyi istikrarsızlaştırmasına ve daha fazla kan dökülmesine neden olmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar."???????

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.