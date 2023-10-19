- İngiltere Başbakanı Sunak, Herzog ve Netanyahu ile görüştü

TEL AVİV - İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatı yapması beklenirken, dünya liderleri de sivillere yardımların ulaştırılması ve gerilimin azaltılması için temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın dün gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından bugün de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Tel Aviv'e geldi. Sunak, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamadan sonra Kudüs'e geçerek, ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve sonrasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Herzog, BBC'yi 'gerçekleri çarpıttığı' iddiasıyla eleştirdi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Sunak ile görüşmesinde BBC'nin haberciliği konusunu gündeme getirdi. Tepki olarak sadece başını sallayıp gülen Sunak sessizliğini korudu. BBC'nin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamadığına ilişkin konuşan Herzog, "BBC'nin Hamas'ı tanımlama şeklinin gerçeklerin çarpıtılması olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en kötü terör örgütlerinden biriyle karşı karşıyayız ve biliyorum ki sizin ve bizimki gibi modern demokrasilerde müdahale edemezsiniz, ancak BBC'nin belli bir bağlantısı olduğu ve Britanya olarak bilindiği için hepsi bu. Dünya çapında bir haykırış olması lazım ki düzeltme olsun, Hamas terör örgütü olarak tanımlansın" dedi. Buna karşılık olarak Sunak, "Bunun ne olduğunu, terör örgütü Hamas tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi olarak adlandırmalıyız" şeklinde yanıt vererek Filistinlilerin "Hamas'ın yaptıklarının kurbanı" olduğunu öne sürdü.

Netanyahu ve Sunak görüşmeye başladı

İsrail'deki durumu görüşmek üzere Tel Aviv'e gelen Rashi Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu ile birbirlerine sarılması sonrasında görüşmeye geçti. İki liderin, özel görüşmelerinin ardından yardımcılarını daha geniş bir toplantıya davet edeceği öğrenildi.