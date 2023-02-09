İngiltere Başbakanı Sunak, depremzedeler için bağış yaptı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kışlık atkı, bere ve battaniye bağışında bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kışlık atkı, bere ve battaniye bağışında bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, başkent Londra'daki University College London's Turkish Society (Türk Topluluğu) öğrencileri tarafından kurulan bir bağış merkezini ziyaret etti. Sunak, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kışlık atkı, bere ve battaniye bağışında bulunarak, yardım kolilerin hazırlanmasına katkıda bulundu. Toplanan yardımlar ilerleyen günlerde Türkiye ve Suriye'ye ulaştırılacak.

University College London's Turkish Society öğrencilerine yardımlarından dolayı övgüde bulunan Sunak, "Aslında, yaşanan trajedinin boyutunu anlamak gerçekten zor. Bir baba olarak, ebeveynlerin küçük çocuklarını molozların arasında bulmaya çalışmasını izlemek yürek parçalayıcı" dedi.

Sunak, depremin gerçekleştirdiği gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak İngiltere'nin Türkiye'ye ve halkına İngiltere'nin sarsılmaz desteğini taahhüt ettiğini söylemişti. İngiltere ayrıca 77 kişilik arama-kurtarma ekibini bugün Gaziantep'e ulaştırdı. - MANCHESTER