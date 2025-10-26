Haberler

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daveti Üzerine Ankara'ya Geliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim'de Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
