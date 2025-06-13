İngiltere Başbakanı Starmer, Netanyahu ile Görüştü

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, bölgedeki istikrar için sakinleşme ve diplomatik çözümlerin önemini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek, bölgedeki istikrarın korunması açısından sakinleşme ve diplomatik çözüm ihtiyacını vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu açıkça ifade etti ve Birleşik Krallık'ın İran'ın nükleer programıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Sakinleşme ve diplomatik çözüm ihtiyacını, bölgedeki istikrarın korunması açısından bir kez daha Netanyahu'ya hatırlattı" denildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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