İngiltere Başbakanı Starmer: Esad'ın gidişini memnuniyetle karşılıyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Suriye halkı Esad'ın barbarca yönetimi altında acı çekti" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Starmer, " Suriye'de son saatlerde ve günlerde yaşanan gelişmeler, eşi benzeri görülmemiş bir durum. Ortaklarımızla temas halindeyiz ve durumu yakından izliyor. Suriye halkı Esad'ın barbarca yönetimi altında acı çekti. Rejimini çok uzun süre devam ettirdi ve biz onun gidişini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi odak noktamız siyasi bir çözümün hakim olmasını sağlamak, barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi. Tüm tarafları, sivilleri ve azınlıkları korumaya ve temel yardımların en savunmasız durumdaki kişilere ulaştırılmasını sağlamaya çağırıyoruz" dedi. - LONDRA