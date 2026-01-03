Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer: "İngiltere, uzun zamandır Venezuela'da bir iktidar değişikliğini destekliyordu"

İngiltere Başbakanı Starmer: 'İngiltere, uzun zamandır Venezuela'da bir iktidar değişikliğini destekliyordu'
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Maduro'yu gayrimeşru bir lider olarak değerlendirerek ülkesinin Venezuela'da iktidar değişikliğini desteklediğini duyurdu. Bu süreçte uluslararası hukuka olan desteğini yineledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, " İngiltere, uzun zamandır Venezuela'da bir iktidar değişikliğini destekliyordu. Maduro'yu gayrimeşru bir devlet başkanı olarak görüyorduk ve rejiminin son bulmasından hiçbir üzüntü duymadık" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarına ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayarak ülke dışına çıkarmasına yönelik açıklamada bulundu. Starmer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İngiltere, uzun zamandır Venezuela'da bir iktidar değişikliğini destekliyordu. Maduro'yu gayrimeşru bir devlet başkanı olarak görüyorduk ve rejiminin son bulmasından hiçbir üzüntü duymadık. Bu sabah yaptığım açıklamada uluslararası hukuka olan desteğimi yinelemiştim. İngiltere hükümeti gelişmekte olan durumu gelecek günlerde ABD'li yetkililerle ile görüşecektir. Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir hükümete geçiş sürecinin güvenli ve barışçıl olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - LONDRA

