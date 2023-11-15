İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yüksek Mahkeme tarafından yasaya uygun bulunmayan Ruanda planıyla ilgili açıklama yaptı. Sunak, hükümetin yeni bir anlaşma üzerinde çalıştığını ve iç hukuk mevzuatını gözden geçirmeye hazır olduklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Ruanda planıyla ilgili açıklama yaptı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yüksek Mahkeme tarafından yasaya uygun bulunmayan Ruanda planıyla ilgili, "Hükümet halihazırda Ruanda'yla yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyor ve bugünkü kararın ışığında bunu sonuçlandıracağız. Ayrıca gerekirse iç hukuk mevzuatımızı gözden geçirmeye hazırım." dedi.

Sunak, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda ana muhalefet lideri Keir Starmer ile milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Konuşmasının başında Yüksek Mahkemenin, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya yollamasına yönelik planını yasaya uygun bulmaması konusunda açıklama yapan Sunak, "Hükümet halihazırda Ruanda'yla yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyor ve bugünkü kararın ışığında bunu sonuçlandıracağız. Ayrıca gerekirse iç hukuk mevzuatımızı gözden geçirmeye hazırım." diye konuştu.

Düzensiz göçü durdurma kararından vazgeçmeyeceğini kaydeden Sunak, mahkemenin kararının hükümet politikalarına etkisine yönelik soruya yanıt vererek, "Eğer ulusal mevzuatlarımız ve uluslararası sözleşmeler hala engelleyiciyse yasalarımızı değiştirmeye ve uluslararası ilişkileri gözden geçirmeye hazırım." dedi.

Ana muhalefet lideri Keir Starmer'ın hükümetin düzensiz göçle mücadelede başarısız olduğu yönündeki iddialarına da yanıt veren Sunak, ana muhalefetin bu tip göçü engelleyecek her adıma karşı çıktığını söyledi.

"Kimse Gazzelilerin çekmekte olduğu acıları inkar edemez"

İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, Sunak'a Dışişleri Bakanlığına getirilen eski Başbakan David Cameron'un geçmişte kullandığı, "Gazze'deki insanlar, açık hava hapishanesinde sürekli saldırı ve baskı altında yaşıyor." sözlerini hatırlattı.

Flynn, "Başbakan, acilen ateşkes ilan edilmezse bu kamaradaki herkesin o açık hava hapishanesinin mezarlığa dönüştüğünü göreceği konusuna katılıyor mu?" diye sordu.

Sunak bu soruya, "Kimse Gazzelilerin çekmekte olduğu acıları inkar edemez." sözleriyle yanıt verirken, yardım malzemelerinin girişi ve esirlerin bölgeden çıkışı için Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesi kararını her seferinde dile getirdiğini söyledi.

Flynn ayrıca Gazze'de 4 binden fazla çocuğun öldüğünü, bebeklerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde oksijensiz kaldığını hatırlattı.

Sunak, mecliste ateşkes çağrısı yapmak üzere oylama yapılması konusundaki düşüncelerini soran Flynn'e, "Hükümet olarak duruşumuz açık. İsrail'in kendini savunma hakkı var ve biz bunu destekliyoruz. İsrail Hamas'ın şok edici terör saldırısı karşısında acı çekti." dedi.

Çatışmalara insani ara verilmesi yönündeki çağrılarını hatırlatan Sunak, Filistinlilerin yaşadığı acıları hafifletmek için de çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Sunak, İngiltere'nin iki devletli çözüme verdiği desteği yineledi.